穆迪警告中国中小银行对同业拆借的依赖带来系统性风险

路透香港8月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一警告，中国中小型银行对银行间同业拆款的依赖度大幅上升，给中国金融体系带来系统性风险。

穆迪在报告中称，这些银行流动性最好的资产基本都已经被作为银行间资产持有，因此他们需要从其他银行撤回资金以满足自己的资金需求，这可能引发蔓延。

“由于数量越来越多的银行比以往更加积极参与银行间金融产品业务，这些银行对于同业破产的风险变得更加敏感，这可能放大这些银行对负面消息作出的集体反应，并引发系统流动性急剧收紧，”穆迪高级副总裁郭书岑(Christine Kuo)表示。

反之，穆迪称中国四大银行并不倚赖银行间市场，且多半扮演资金供应者的角色，反映出其强健的存款基础，以及较稳健的成长策略。

穆迪指出，四大行之外的业者近几年对于短期融资的依赖度均升高，对于个别银行而言，融资成本急窜等融资中断的风险增加。

交易商表示，这些银行业者对七天期融资的倚赖反映在央行上周货币市场操作，当时央行藉由发行2月以来首见的14日逆回购，将市场引导至更长天期融资。

部分分析师指出，决策官员主要的疑虑在于规模较小银行倚赖银行间短期融资购买债券，恐有导致资产价格泡沫之虞。(完)