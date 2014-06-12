穆迪料中国百货业2014-15年销售增长放慢

路透香港6月12日 - 评级机构穆迪发表报告称，随着中国的网上零售急速增长，传统百货店的销售将会受到影响，预期获评级的中国百货业者2014-15年的收入增长将会放慢，并下调茂业国际(0848.HK)和百盛商业(3368.HK)今明两年的零售销售收入增长预测。

报告将该两公司今年的零售销售收入增长预测，由原来的10-15%降至0-7%，2015年的增长预测由10-15%降至5-8%，以反映疲弱的同店销售增长、租金开支上升以及网上零售的竞争加剧。因此，这两家公司的信贷质素预期将会减弱。

相反，电商包括阿里巴巴集团和京东(JD.com)(JD.O)去年的收入按年增长达到50-60%，穆迪预期该增长率可以持续。电商在服装、鞋履和消费电子产品这几个产品类别，夺去实体零售店的销售额比例愈见上升。穆迪相信，随着电商提供的产品种类及质素增加，将会吸引更多的消费者转投网上购物。

报告引述Euromonitor数据，去年中国的网上零售销售额占总零售销售约5-6%，穆迪预期未来两年将会继续稳定上升。

另一方面，互联网公司亦寻求与百货店结盟，金鹰商贸(3308.HK)及茂业国际拥有大部份的百货店物业业权，因此受租金成本上升的影响较低，有助其维持稳定的盈利能力。穆迪相信，这些百货店能吸引具领导地位的网上零售商与它们结盟，让消费者能在网上购物后，可在实体店取货，这样既能提升销售亦可以减少双方的推广费用。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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