穆迪称中国房地产开发商流动性恶化

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港5月24日电---评级机构穆迪周四发表报告称,中国房地产开发商的流动性状况逐渐恶化,因它们的销售放缓及库存增加,而短期债务上升,加上境内外融资受到限制.
穆迪并表示,维持对中国房地产业的"负面"展望,料短期内该行业难以出现改观.
穆迪指出,于本月中对中国房地产开发商的进行压力测试,结果显示,该机构评级的29家企业中,有11家流动性疲弱,而对上一次即去年12月时仅有四家出现这种情况.
"流动性恶化的具体原因是,在销售放缓及库存增加的情况下,开发商的短期债务上升,而2011年底的现金结余却低於预期."穆迪副董事总经理蔡承业称.
根据此次压力测试,开发商流动性状况恶化,并因此导致目前面临再融资困难的三个原因包括:短期债务上升;可偿还短期债务的现有现金额下降;境内外融资受到限制,包括监管机构对信托融资的限制.
报告指出,评级为B或以下的开发商与评级为Ba或以上的开发商之间的差异最明显.後者中部分具有国企背景.
穆迪评级的29家开发商中,今年到期的短期债务总额达到1,590亿元人民币,较2011年12月压力测试时增加23%.其中境内债务为1,280亿元,境外债务为310亿元.报告亦表示,穆迪最初於去年4月对中国房地产业授予的负面展望目前依然有效,原因是预计未来12个月房地产业的基本面将继续转弱.
上述情况将进一步对开发商的现金流和资产负债表流动性产生压力.同时房地产业的境内外信贷环境仍然紧张,因此穆迪认为短期内该行业不可能出现改观.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
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