穆迪：中国经济避免硬着陆 未来取决于结构性改革

昆仑能源去年净利同比大减56% 惟年度股息明显提高
路透香港3月29日 - 中国石油的天然气终端业务分支--昆仑能源周三公布，去年度净利同比大减56%，惟年度股息明显提高。
路透2月20日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三表示,中国经济已避免了硬着陆,复苏态势良好,不过未来成长要取决于结构性改革取得更大进展.
穆迪在一份关于中国的报告中指出,近期数据表明中国经济活动反弹,经济增速应可达到此前预估的7.5-8.5%区间的上半段.
"中国大陆新领导层看来致力于金融领域、财政和结构性改革,而且中国顺利过渡至第五代领导集体执政降低了投资者面临的不确定性,"该机构称.
然而穆迪也提出警告称,不加抑制的非银行信贷增长可能威胁银行体系的稳健并反过来影响经济.(完)
(编译 石冠兰; 审校 丁琦/程琳)
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