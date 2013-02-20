版本:
中国
中国财经 | 2013年 2月 20日 星期三 11:26 BJT

穆迪：中国经济避免硬着陆 未来取决于结构性改革

路透2月20日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三表示,中国经济已避免了硬着陆,复苏态势良好,不过未来成长要取决于结构性改革取得更大进展.

穆迪在一份关于中国的报告中指出,近期数据表明中国经济活动反弹,经济增速应可达到此前预估的7.5-8.5%区间的上半段.

"中国大陆新领导层看来致力于金融领域、财政和结构性改革,而且中国顺利过渡至第五代领导集体执政降低了投资者面临的不确定性,"该机构称.

然而穆迪也提出警告称,不加抑制的非银行信贷增长可能威胁银行体系的稳健并反过来影响经济.(完)

(编译 石冠兰; 审校 丁琦/程琳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐