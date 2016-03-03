（更正）焦点：穆迪将中国政府债务评级展望降至负面 因改革及财政风险

（更正：因英文有误，正文第八段应为“企业与投资银行Natixis S.A.的资深分析师Trinh Nguyen”，而非“Nataxis新兴亚洲市场资深分析师Trinh Nguyen”）

路透上海3月2日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将中国政府债务评级展望从“稳定”下调至“负面”，理由是当局实施经济改革的能力存在不确定性、政府债务水平攀升以及外汇储备下降等。

“若没有可信和有效的改革，中国的国内生产总值(GDP)增长放缓将更加明显。较高的债务负担打压企业投资，人口状况变得越来越不利。政府债务增长将比我们目前预计的更加迅速，”穆迪在周三发布的一份报告中称。

穆迪称，评级委员会在2月9日的会议上讨论了中国的现状，评估了中国的体制和财政实力以及对事件风险的敏感性。

穆迪称，下调评级展望主要原因在于，预期中国财政实力将继续下降，而且该国外汇储备在下降。过去18个月间中国外汇储备已萎缩7,620亿美元。

穆迪还表示，政策制定者的信誉有可能因为一些改革未完全执行甚至部分逆转而受损。“过去一年在股市和汇市的干预显示，确保金融和经济稳定也是(中国政府的)一个目标，但是在政策重点方面存在极大的不确定性。”

不过穆迪维持中国Aa3的债信评级，称其外汇储备规模庞大，令当局有时间实施改革并逐步解决经济失衡问题。

但穆迪警告，若中国放慢改革脚步，则有可能进一步调降中国的评级。为支持经济持续增长并保护政府资产负债表，中国亟需采取改革行动。

“迹象还不令人担忧，但方向是负面的。这正是穆迪在暗示的，”企业与投资银行Natixis S.A.的资深分析师Trinh Nguyen称。

“但他们有这么做的余地。中国是政府负债/GDP比率最低的新兴国家之一。最重要的是，由于中国经常帐有盈余，因此有余裕可支应自己的财政扩张。

**国企庞大债务攀升**

穆迪指出，调降评级展望的基本原因是或有主权负债庞大，如国有企业债务，地方政府债务，以及中国农业发展银行、国家开发银行、中国进出口银行等大型“政策性”银行的负债。

穆迪估计2015年底政府债务与GDP之比将在40.6%，标准普尔7月时估计2014年企业债务与GDP之比已升至160%，是美国的两倍，且高于2013年的120%。

穆迪称，国有企业债务水平高企且不断攀升，可能令债务还本付息压力抑制其他方面支出，从而严重拖累经济增长，也可能导致银行资产质量明显恶化。“有很多信贷分配不当的地方，低效率的国企获得了过多信贷，而对效率较高的小企业信贷供应不足。”

“在理想情况下，我们希望看到国有部门进行更大规模的改革，包括民营化，”凯投宏观的中国经济学家Julian Evans-Pritchard说道。(完)