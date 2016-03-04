实践将证明穆迪调降中国评级展望是错误的--朱光耀

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月4日 - 中国财政部副部长朱光耀周五表示，穆迪将中国主权债务AA3的评级展望调成负面，这是没有远见的，这种做法将来实践会证明是错误的。
上海证券报并援引身为全国政协委员的朱光耀称，所谓的评级机构的信誉是受到全世界质疑的。20国集团（G20）已经明确，各国的金融监管机构不能再将评级机构的判断嵌入本国的金融监管内容。
“世界对评级机构的重视程度已经大大改变了，评级机构自身应该通过其专业性和客观性来恢复自身信誉和影响力。”他说。
美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将中国政府债务评级展望从“稳定”下调至“负面”，理由是当局实施经济改革的能力存在不确定性、政府债务水平攀升以及外汇储备下降等。
(发稿 黄凯；审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)