实践将证明穆迪调降中国评级展望是错误的--朱光耀

路透北京3月4日 - 中国财政部副部长朱光耀周五表示，穆迪将中国主权债务AA3的评级展望调成负面，这是没有远见的，这种做法将来实践会证明是错误的。

上海证券报并援引身为全国政协委员的朱光耀称，所谓的评级机构的信誉是受到全世界质疑的。20国集团（G20）已经明确，各国的金融监管机构不能再将评级机构的判断嵌入本国的金融监管内容。

“世界对评级机构的重视程度已经大大改变了，评级机构自身应该通过其专业性和客观性来恢复自身信誉和影响力。”他说。

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将中国政府债务评级展望从“稳定”下调至“负面”，理由是当局实施经济改革的能力存在不确定性、政府债务水平攀升以及外汇储备下降等。