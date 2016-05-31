中国企业杠杆率高企损及信用市场 维持银行体系负面展望--穆迪

路透北京5月31日 - 国际评级机构--穆迪投资者服务公司周二表示，中国国内企业杠杆率高企且持续上升将给中国的信用市场带来挑战，其中国有企业财务压力的加剧说明政府拥有较高的或有负债规模，由此带来的直接财政成本为GDP(国内生产总值)的20-25%。

穆迪今日在北京举办“2016年年中信用研讨会：诠释高杠杆以及杠杆继续攀升的风险”。该机构认为中国银行体系的展望仍为负面，这反映了运营环境具有挑战性，同时银行的资产质量和盈利能力逐渐恶化。

穆迪高级副总裁Marie Diron称，“中国所有行业的债务高达GDP的280%左右，并且大多数属于政府及相关实体。有迹象表明，企业尤其是国企的财务压力加剧，这预示着政府或有负债规模较高。”

据穆迪提供的数据显示，截至2015年底，中国的国企负债达到当年GDP的115%以上，高于其他受评政府；同时A股上市国企的资产负债表亦显示出部分国企的杠杆率较高且不断上升。

穆迪预计，其中相当于GDP 20%-25%的负债可能需要重组，而这一比率代表着将杠杆率最高的10%的国企负债，降至中值水平所需的注资成本。也就是说，解决来自国企的或有负债的直接财政成本为GDP的20-25%。

“这一重组成本不大可能完全体现在政府的资产负债表上。解决方案可能会包括国企合并、银行的宽限处理及其他措施、缩减部分国企规模、注资和其他形式的政府支持。”穆迪称。

**突然爆发危机可能性不大**

穆迪并表示，这一风险共担策略可能会避免政府债务迅速增长，但只要杠杆持续上升，或有负债风险也将随之提高；分担成本将分散而非消除或有负债风险。

不过该机构亦提到，虽然中国面临高杠杆、资产价格高企以及资本外流的风险，但突然爆发危机的可能性不大，中国政府的主导地位缓冲了短期内爆发金融危机的风险，且中国政府有防止短期内出现金融危机的政策工具和意愿。

但债务水平高企所造成的利息负担的增加，将最终挤出具有生产效率的投资，从而削弱经济的长期增长潜力，这将对主权国家和地方政府具有负面信用影响。

穆迪并维持中国银行体系展望为负面的判断。穆迪助理副总裁Yulia Wan称，经济体系杠杆率上升及信贷环境趋弱继续对银行的资产质量和盈利能力造成压力，“此外，2016年3月中国主权评级展望从稳定转为负面，影响了包含一定程度政府支持和由此带来子级提升的银行评级。”

穆迪曾在去年底表示，未来12-18个月中国银行业体系的展望为负面，银行的整体信用度将会恶化。2016年3月，穆迪将中国银行体系的宏观因素从“中等+”调整为“中等”，反映了中国经济体系的杠杆率从本已较高的水平继续攀升。（完）