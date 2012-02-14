穆迪警告英、法、奥降级风险 调降其它六国评级

评级机构穆迪周一警告称可能调降法国、英国和奥地利的AAA评级。穆迪并下调了包括意大利、葡萄牙和西班牙在内的其它六个欧洲国家的债信评等，指因欧债危机带来的风险加大。虽然穆迪此举并没有上个月标准普尔的类似举动那麽激进，但英国的债信评等首次受到威胁。路透