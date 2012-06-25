穆迪下调西班牙多家银行业评级

路透纽约6月25日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一下调西班牙28家银行的长期债务和存款评级,同时亦下调两家发行人的评级.此前该机构于本月稍早将西班牙主权债信评级下调至仅高於垃圾级别的水准.

穆迪在声明中称,由於银行业与主权方面存在诸多联系,因此西班牙信用评级被调降"意味着西班牙银行业的债信情况也变弱了".

在被下调评级的银行中,西班牙国际银行(SAN.MC)长期评级从A3下调至Baa2.但其仍处於进一步调降评级的观察之中,也就是说,这家欧元区最大的银行有可能被继续调降评级.

不过穆迪的声明指出,周一调降後该银行的评级仍比国家主权评级Baa3高出一个级距,因该银行具有地理多元性的优势,且在西班牙主权债务方面的风险敞口可控.(完)

--编译 郑茵;审校 孙茉莉

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。