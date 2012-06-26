穆迪下调西班牙多家银行业评级（更新版）

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路透纽约6月25日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一下调西班牙28家银行的长期债务和存款评级,同时也下调了两家银行的发行人评级.本月稍早,该机构将西班牙主权债信评级下调至仅高于垃圾级别的水准.

穆迪在一份声明中称,由于银行业与主权方面存在诸多联系,因此西班牙信用评级被调降"意味着西班牙银行业的债信情况也变弱了".

穆迪表示,这些银行在商业地产方面的风险敞口是评级遭下调的另一因素,因有可能蒙受较高亏损,"可能增加这些银行寻求外部支持的可能性".

在被下调评级的银行中,西班牙国际银行(SAN.MC)长期评级从A3下调至Baa2.但其仍处于可能进一步调降评级的观察名单之中,也就是说,这家欧元区最大的银行有可能被继续调降评级.

不过穆迪的声明指出,周一调降后该银行的评级仍比西班牙主权评级Baa3高出一个级距,因该银行具有地理多元性的优势,且在西班牙主权债务方面的风险敞口可控.

西班牙国际银行在包括巴西在内的整个拉丁美洲拥有大量业务.该银行在新兴市场的敞口,帮助抵消了发达经济体成长迟滞的拖累.其中的许多新兴市场正在成长.

穆迪亦将Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA(BBVA.MC)(BBVA.N)的评级从A3下调至Baa3,勉强高于垃圾级.上月申请援助的Bankia(BKIA.MC)一路跌至投机级,从Baa3下降至Ba2.

西班牙周一早些时候正式请求欧洲救助其债务高企的银行业,但因缺乏细节重燃投资者对其金融业的疑虑.

分析师称,欧元区第四大经济体要想摆脱衰退将十分艰难,除非该国银行业的问题得到解决.西班牙已变为债务危机的焦点.

之前穆迪曾在5月下调西班牙16家银行的评级.

房地产荣景破灭后,西班牙银行业充斥坏账.(完)

--编译 洪曦/兰秀娟;审校 张涛

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