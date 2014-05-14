新兴经济体排名上升 中国将于年底成为全球最大经济体--穆迪

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
（以下中文新闻稿由穆迪提供。）
纽约，2014年5月11日—穆迪投资者服务公司表示，世界银行“国际比较计划” (International Comparison Program，下称“ICP”)公布的最新评估结果显示，预期中国将在2014年底成为全球最大的经济体，显示新兴市场的经济重要性日益上升。
穆迪董事总经理及主权首席经济师Lúcio Vinhas de Souza称：“虽然过去曾经有人预计中国的GDP会在中期内超越美国，但上述世界银行ICP的最新评估结果显示，中国将在今年底前成为全球第一大经济体，比大部分经济学家先前的预期早了5年。”
Vinhas deSouza是在穆迪刚发表题为《IMF预计中国将于年底成为全球最大经济体，显示新兴市场的经济重要性日益上升》 (IMF Expectation that China Will Be Largest Economy by Year-End Highlights EM’s Rising Economic Importance) 的行业评论报告时作出上述评论。
Vinhas de Souza称：“最新的评估结果表明，按照购买力平价 (PPP)计算，到2014年底，中国的GDP将会达到17.9万亿美元，高于美国的17.5万亿美元。”
上述结果与IMF按照目前价格水平及市场汇率计算的GDP相反，根据IMF的计算，2014年美国及中国的GDP分别为17.5万亿美元及10万亿美元。“相对于波动性较大的市场汇率而言，PPP汇率可提供一个更具代表性的方式对经济体的相对规模进行比较，因为高收入经济体的价格水平一般较高，特别是非贸易品及服务。” Vinhas de Souza表示。
此外，市场汇率亦受到某些因素所影响，例如货币投机活动、利率、政府干预、经济体之间的资本流动。
根据ICP 2014年4月发布的2011年统计数据，中国、印度、俄罗斯、巴西、印尼、沙特阿拉伯和土耳其(列为中等收入经济体) 占2011年全球GDP的比例为31.6% ，此数字较2005年的22.6%上升了9%。
Vinhas de Souza说：“新兴经济体排名的上升突出了其经济重要性的提高。”
上述报告亦指出，同期其余13大经济体 (列为高收入经济体) 占全球GDP的比例从56.3%降至44.9%。(完)
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