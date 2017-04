新兴经济体排名上升 中国将于年底成为全球最大经济体--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

纽约,2014年5月11日—穆迪投资者服务公司表示,世界银行“国际比较计划” (International Comparison Program,下称“ICP”)公布的最新评估结果显示,预期中国将在2014年底成为全球最大的经济体,显示新兴市场的经济重要性日益上升。

穆迪董事总经理及主权首席经济师Lúcio Vinhas de Souza称:“虽然过去曾经有人预计中国的GDP会在中期内超越美国,但上述世界银行ICP的最新评估结果显示,中国将在今年底前成为全球第一大经济体,比大部分经济学家先前的预期早了5年。”

Vinhas deSouza是在穆迪刚发表题为《IMF预计中国将于年底成为全球最大经济体,显示新兴市场的经济重要性日益上升》 (IMF Expectation that China Will Be Largest Economy by Year-End Highlights EM’s Rising Economic Importance) 的行业评论报告时作出上述评论。

Vinhas de Souza称:“最新的评估结果表明,按照购买力平价 (PPP)计算,到2014年底,中国的GDP将会达到17.9万亿美元,高于美国的17.5万亿美元。”

上述结果与IMF按照目前价格水平及市场汇率计算的GDP相反,根据IMF的计算,2014年美国及中国的GDP分别为17.5万亿美元及10万亿美元。“相对于波动性较大的市场汇率而言,PPP汇率可提供一个更具代表性的方式对经济体的相对规模进行比较,因为高收入经济体的价格水平一般较高,特别是非贸易品及服务。” Vinhas de Souza表示。

此外,市场汇率亦受到某些因素所影响,例如货币投机活动、利率、政府干预、经济体之间的资本流动。

根据ICP 2014年4月发布的2011年统计数据,中国、印度、俄罗斯、巴西、印尼、沙特阿拉伯和土耳其(列为中等收入经济体) 占2011年全球GDP的比例为31.6% ,此数字较2005年的22.6%上升了9%。

Vinhas de Souza说:“新兴经济体排名的上升突出了其经济重要性的提高。”

上述报告亦指出,同期其余13大经济体 (列为高收入经济体) 占全球GDP的比例从56.3%降至44.9%。(完)

