穆迪将全球120家能源企业列入下调复评名单

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透新加坡1月22日 - 全球油气业的一大部分企业，周五都遭评等机构穆迪列入下调复评名单，因过去18个月油价崩跌逾70%的表现，也拉低了能源股股价。
这项复评名单影响的油气企业散布全球各地，包括美国、加拿大、拉丁美洲、亚太地区、欧洲、中东及非洲。
“穆迪投资服务已将120家油气企业列入下调复评名单，”穆迪新闻稿称。
穆迪称，复评是反映了多项因素，包括股价跌至数年低位、需求减弱、长期供应过剩，这些因素将持续对油气企业的信贷造成严重压力。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。