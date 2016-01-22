版本:
中国
国际财经 | 2016年 1月 22日 星期五 18:28 BJT

穆迪将全球120家能源企业列入下调复评名单

路透新加坡1月22日 - 全球油气业的一大部分企业，周五都遭评等机构穆迪列入下调复评名单，因过去18个月油价崩跌逾70%的表现，也拉低了能源股股价。

这项复评名单影响的油气企业散布全球各地，包括美国、加拿大、拉丁美洲、亚太地区、欧洲、中东及非洲。

“穆迪投资服务已将120家油气企业列入下调复评名单，”穆迪新闻稿称。

穆迪称，复评是反映了多项因素，包括股价跌至数年低位、需求减弱、长期供应过剩，这些因素将持续对油气企业的信贷造成严重压力。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐