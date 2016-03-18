穆迪称欧元区主权评级稳定 但风险犹存

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透3月18日 - 评级机构穆迪称，2016-2017年欧元区主权评级料将维持稳定，但财政整顿力度渐弱、结构性改革进展有限，加之政治风险升高，均限制了上行潜力，并带来较长期风险。
该评级机构还表示，英国的“脱欧”风险也可能给欧盟内部以及整个欧元区的改革带来更多阻力。
穆迪称，欧元区2016年国内生产总值(GDP)料增长1.5%左右。
“考虑到低通胀以及结构性整合的减弱，穆迪预计2020年之前欧元区的主权债务水平仅会非常逐步地下降，”该评级机构称。(完)
(编译 刘秀红；审校 陈宗琦)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。