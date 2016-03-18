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国际财经 | 2016年 3月 18日 星期五 14:06 BJT

穆迪称欧元区主权评级稳定 但风险犹存

路透3月18日 - 评级机构穆迪称，2016-2017年欧元区主权评级料将维持稳定，但财政整顿力度渐弱、结构性改革进展有限，加之政治风险升高，均限制了上行潜力，并带来较长期风险。

该评级机构还表示，英国的“脱欧”风险也可能给欧盟内部以及整个欧元区的改革带来更多阻力。

穆迪称，欧元区2016年国内生产总值(GDP)料增长1.5%左右。

“考虑到低通胀以及结构性整合的减弱，穆迪预计2020年之前欧元区的主权债务水平仅会非常逐步地下降，”该评级机构称。(完)

(编译 刘秀红；审校 陈宗琦)

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