穆迪警告英、法、奥降级风险 调降其它六国评级

* 德国和EFSF的AAA评等未变

* 英国最高债信评等首次遭到一家主要评级机构的警告

* 西班牙评等被调降两个级距,其它国家被降一个

路透纽约2月13日电---评级机构穆迪周一警告称,可能调降法国、英国和奥地利的AAA评级.穆迪并下调了包括意大利、葡萄牙和西班牙在内的其它六个欧洲国家的债信评等,指因欧债危机带来的风险加大.

虽然穆迪此举并没有上个月标准普尔的类似举动那麽激进,但英国的债信评等首次受到威胁.穆迪称,担心欧洲是否有能力执行解决危机所需要的改革措施,以及应对危机所需的融资规模.

穆迪亦称,欧洲疲弱的经济形势或损及各国政府为修补财政状况而实施的撙节措施.

穆迪称,将法国、英国和奥地利评等展望调整为负面,因"多个特定的信贷压力会让这些主权国家资产负债表更容易受到冲击."

穆迪称,德国的顶级评等"合适",并确认欧洲金融稳定机构(EFSF)的AAA评级.

穆迪将意大利、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚和马尔他的评级下调一个级距,并将西班牙评级下调两个级距.该机构去年底曾表示正在重新评估欧洲国家的评级.

穆迪指出,评级调降的幅度有限,因为"欧洲当局承诺力保货币联盟,并进行必要的改革来重振市场信心."

希腊国会前一日甫通过新的撙节措施,以其取得新的纾困资金,避免3月时出现无序违约.

穆迪称,九个国家的评等展望调整为负向,"因未来几季的融资情况及其对信用价值带来的影响仍存在不确定性."

消息传出後,欧元和英镑下跌,美国股市并无立即的反应,标准普尔500指数期货在清淡交投中下跌2点.

欧元兑美元跌0.2%至1.3164美元.

**英法承压**

英国财长对此回应称,英国将坚守减少巨额预算赤字的承诺.

"这证明在当前的全球形势下,英国不能对解决债务问题产生动摇,"英国财政大臣奥斯本(George Osborne)表示."这对於认为英国能躲开应对债务问题的人来说,是一场现实检验."

英国政府面临的压力日增,要求其减轻撙节措施,给停滞不前的经济一丝喘息之机.

法国政府则表示,将推进增强竞争力和推动经济成长的政策,并降低政府赤字规模.

"政府决心推进措施来提振经济成长、增强竞争力,尤其是对福利财政、就业进行改革并减少公共赤字,"法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)在声明中表示.

在穆迪周一采取行动前,标普曾在上月下调法国和奥地利的AAA评级,同时评级遭调降的国家还有意大利、西班牙、葡萄牙、塞浦路斯、马耳他、斯洛伐克和斯洛文尼亚.标普同样将欧洲金融稳定机构(EFSF)评等下调一个级距.

惠誉1月也下调了比利时、塞浦路斯、意大利、斯洛文尼亚和西班牙评级,并称在未来两年内再次调降这些国家评级的可能性为50%.(完)

--编译 侯向明/王冠中/梁睿雪;审校 程琳/王丽鑫/田建华

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