穆迪称油价长期下跌和中国放缓意味全球增长疲弱 非衰退

瑞士信贷以53亿美元就RMBS销售案与美国司法部正式和解
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。
路透3月7日 - 评级机构穆迪(Moody's)称，油价长期下跌和中国经济放缓意味全球增长走软，而非衰退。
穆迪指出，油价长期下跌及中国增长疲弱，促使全球经济增长前景的再评估。
穆迪称，市场动荡近来已扩散至能源和大宗商品以外的领域，导致全球股价普遍下跌。
穆迪指出，仍预期20国集团(G20)发达国家2016年经济增长率大致稳定在1.8%，2017年料增长2.0%。
穆迪称，大宗商品价格下跌的正面效应，很大程度上将减轻消费者和企业信心水平较弱等负面因素的影响。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。
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