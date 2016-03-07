穆迪称油价长期下跌和中国放缓意味全球增长疲弱 非衰退

路透3月7日 - 评级机构穆迪(Moody's)称，油价长期下跌和中国经济放缓意味全球增长走软，而非衰退。

穆迪指出，油价长期下跌及中国增长疲弱，促使全球经济增长前景的再评估。

穆迪称，市场动荡近来已扩散至能源和大宗商品以外的领域，导致全球股价普遍下跌。

穆迪指出，仍预期20国集团(G20)发达国家2016年经济增长率大致稳定在1.8%，2017年料增长2.0%。

穆迪称，大宗商品价格下跌的正面效应，很大程度上将减轻消费者和企业信心水平较弱等负面因素的影响。(完)