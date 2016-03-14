香港《经济日报》：穆迪降展望欠理据 香港当自强

（3月14日社评）

评级机构穆迪将香港评级展望降至负面，有关调整对香港实质冲击虽有限，惟从经济表现、财政稳定，以至政治因素来看，穆迪此举理据显不足。香港应做好自己本份，莫自乱阵脚。

国际评级机构穆迪将香港的评级展望，由稳定降至负面，惹本港政商界关注。惟穆迪此举对本港冲击料有限，皆因一地评级展望遭降，主要影响其发债息率，推升融资成本，惟港府除通胀挂钩债券（iBond）外，基本上没欠债，短期内亦没发债需要，故穆迪的做法，对香港应是心理冲击居多。

惟穆迪的决定难免惹市场议论，皆因降评级展望应有强烈理据，惟穆迪的解释却令外间感理据未足，此至少有三方面。

其一，经济表现。穆迪指本港与内地贸易关系极密切，内地经济下行，香港固难免受拖累。惟本港经济曾在2008年第四季起，连续四季收缩，当时穆迪亦未予香港＂负面＂展望，今年本港经济料在内需与政府增加开支力撑下，有望保持约1%至2%的增长，却遭穆迪降级至负面，外间难免感穆迪标准不一。

其二，财政稳定。要评估一个地方的评级展望应否调降，关键是其经济下行，会否拖累公共财政稳定。惟港府既无甚欠债，亦没多大举债需要，财政储备更高达8,600亿元，相当于24个月政府开支，本港公共财政偿付能力毋庸置疑，库房年年有余，穆迪降展望决定令人费解。

其三，政治因素。穆迪报告的奇怪之处，是花了不少篇幅讲述政治问题，由一国两制白皮书，说到明年特首选举，指随着内地的影响力增加，令香港政治风险上升。中港之间就政治问题有所摩擦，确是事实，惟无论是2014年爆发占中，以至今年年初一的旺角暴力冲突，这些政治事件对本港经济都未见具体影响，更未改中港经济合作大局。

由此而看，穆迪的降评级展望决定，难免予人理据未足、流于片面揣测的观感，与香港实际状况存在落差，欠香港一个更清晰的交代。无论评级机构怎评价香港，香港最重要实是做好自己。对内方面，应深思如何化解社会矛盾撕裂，重拾团结推动经济、社会良性发展；对外则应掌握国际大气候，既要赶上国际间的科技创新大潮，亦要把握内地经济转型机遇，发挥本港服务业优势，以实绩向国际社会展现香港经济的成就。（完）