穆迪称发达经济体有望成为全球增长的驱动力

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

伦敦,2014年5月8日—穆迪投资者服务公司在今天发布的报告中表示,发达经济体和新兴市场将各自承担与先前不同的角色,前者有望引领全球经济复苏,而后者将成为全球经济增长的负担,至少暂时如此。

该报告题为《2014-15年全球宏观经济展望:角色转换,发达经济体有望成为全球经济复苏的驱动力》(Global Macro Outlook 2014-15: Role Reversal, as Advanced Economies Emerge as Engine of Recovery),客户可通过本新闻稿结尾的链接在www.moodys.com浏览该报告。穆迪《全球宏观经济展望》是穆迪评级的基础,为分析师和投资者提供统一基准。该报告对2014年2月的《全球宏观经济展望》进行了更新,探讨了近期主要的经济发展动态,更新了穆迪对2014-15年的基础经济预测,并讨论了关于穆迪经济预测的主要风险。

穆迪指出,自全球金融危机和欧债危机爆发以来,发达经济体所实施的改革和执行的宽松货币政策已初见成效。美国企业资产负债表强健,融资环境良好,财政拖累 (fiscal drag) 略有缓解,价格竞争力亦有所增强,因此,继年初经济“阶段性疲软 (softpatch)”后,2014年美国经济活动有望继续回升。此外,欧洲出口企业受益于可增强竞争力的改革,欧洲家庭预算捉襟见肘的情况亦有所缓解,因此在经历了为期两年的经济衰退后,2014年欧元区有望对全球经济增长作出积极贡献。

相比之下,穆迪表示,与过去几年相比,某些新兴市场有多个因素均预示经济增长将放缓。中国方面,政府采取措施抑制信贷过快增长,并努力削弱经济增长对投资的依赖度,这些举措有望在中期内确保经济增长的可持续性。然而,短期内上述措施可能令GDP增长率保持在7%左右,这与过去几年相比略有放缓,也比7.5%的官方经济增长目标低0.5个百分点。在其他某些新兴市场,2月份所指出的一些风险(其中包括资本流入减少) 已经成为事实,而融资环境趋紧亦会对经济增长不利。

由于美国货币政策发生变化,投资者对其投资配置作出相应调整,而国内货币政策也已收紧以应对通胀压力,因此资本流入可能比前几年放缓。某些国家央行采取了可增强其信用度的行动以应对通胀风险,但除此之外,提升新兴市场经济实力以及降低经济受资本流入放缓所影响的改革计划措施至今仍仅限于政治竞选口号。因此,新兴市场经济增长趋缓的情形可能会维持一段时间。

总体而言,发达经济体出现的积极进展可将今年的全球经济增长率拉高至3%左右。而2014年新兴市场的经济增长可能会低于2013年。2015年,随着多数国家贸易实力增强,各国国内经济活动有所改善,全球经济增长预计将进一步走强,G20国家经济增长率有望达到3.5%左右,与历史平均值保持一致。

自2月份以来,穆迪全球经济展望中的风险因素有所增加。3大风险来源包括: (1)中国采取抑制信贷增长的措施可能会导致中国以及全球经济的增长整体上大大低于当前预期; (2)与俄罗斯之间的政治关系日益紧张,但只有在出现极为负面的进展,对西方国家的企业信心造成不利影响,并使公司持续推迟投资及雇佣计划时,才会对全球经济复苏造成威胁; (3)投资者对新兴市场经济前景进行大范围重估,从而可能导致资本流入普遍、迅速地下滑,并使相关国家融资出现困难。

客户可通过以下链接浏览上述报告:(here)(完)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。