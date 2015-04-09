未来12-18个月上调印度评级的可能性增大--穆迪

日本政府1月维持对经济的总体评估不变
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透孟买4月9日 - 穆迪投资服务公司(Moody's)主权评级分析师Atsi Sheth周四表示，未来12-18个月上调印度主权评级的可能性增大，因为该国投资料复苏、经济成长改善，并且通胀维持温和。
穆迪今日稍早将印度主权评级展望由“稳定”上调至“正面”，因其认为决策者的行动将在中期内提振印度经济力道。
Sheth表示，穆迪评判是否上调印度评级时，将着重考虑该国基建项目推进情况、政府对投资的政策支持以及银行业应对不良贷款的表现。(完)
(编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
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包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透东京1月23日 - 日本首相安倍晋三周一表示，他相信美国总统特朗普明白自由贸易的价值，他将继续为达成多边贸易协定而努力。对于该协定，特朗普政府表示将要退出。
路透东京1月23日 - 美元周一全线下跌，美国总统特朗普就职演说中的贸易保护主义基调，抵消了市场对其将履行减税等刺激政策承诺的乐观情绪。