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国际财经 | 2015年 4月 9日 星期四 14:36 BJT

未来12-18个月上调印度评级的可能性增大--穆迪

路透孟买4月9日 - 穆迪投资服务公司(Moody's)主权评级分析师Atsi Sheth周四表示，未来12-18个月上调印度主权评级的可能性增大，因为该国投资料复苏、经济成长改善，并且通胀维持温和。

穆迪今日稍早将印度主权评级展望由“稳定”上调至“正面”，因其认为决策者的行动将在中期内提振印度经济力道。

Sheth表示，穆迪评判是否上调印度评级时，将着重考虑该国基建项目推进情况、政府对投资的政策支持以及银行业应对不良贷款的表现。(完)

(编译 王兴亚；审校 蔡美珍)

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