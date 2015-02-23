穆迪的降级决定是基于“具有政治特色的因素”--俄财长

路透莫斯科2月21日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周六表示，穆迪下调俄罗斯主权信用评级是基于“具有政治特色的因素”。此前穆迪将俄罗斯评级下调至投资级以下。

西卢安诺夫还称，降级是基于“没有可比性”的“不切实际”的预期，因为穆迪对俄罗斯的悲观假设远低于国际货币基金组织(IMF)、世界银行和国际大银行的预期。

“我认为穆迪的评估不仅极其负面，也是基于如今没有可比性的极其悲观的预期，”他称。

穆迪将俄罗斯主权评级从Baa3调降至Ba1，指因乌克兰危机、油价和卢布汇率暴跌影响。

近期俄罗斯评级遭到下调后，俄罗斯官员再三质疑主要评级机构是否公正，称这些机构是出于东西方在乌克兰问题上对峙的相关政治动机。

“我认为在做出降级决定时，穆迪首先考虑的是政治因素，”西卢安诺夫称。

降级决定“并未考虑所有的正面因素，俄罗斯经济和金融系统的强健的特征，”他补充道，并指出该国拥有庞大的国际储备、债务水平较低而且经常帐处于盈余状态。

西卢安诺夫还表示，降级并不会对资本市场产生额外的严重影响，因为另外两家主要评级机构对俄罗斯本币的评级仍为BBB-的投资级。

他补充道，发行公债目前被俄罗斯视为唯一的举债来源。(完)

(编译 许娜；审校 徐文焰)

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