俄钢铁企业将受益于中俄天然气协议--穆迪

必和必拓下调煤炭和铜全年产量预测 着手分拆部分石油资产
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。
路透伦敦6月2日 - 评级机构穆迪周一表示，Severstal(CHMF.MM)和MMK(MAGN.MM)等俄罗斯钢铁生产企业将因中俄签订的30年天然气供应协议而受益，该协议需要大量建设项目。
这一协议是上月签署的，价值逾4,000亿美元，标志着俄罗斯的胜利，因在今年初俄罗斯吞并乌克兰的克里米亚半岛后，俄罗斯有可能失去欧洲天然气客户。
基于该协议，俄罗斯与中国同意预付250亿美元，这将俄罗斯对通往中国的勘探和管道建设投资计划提高至550亿美元。
穆迪称，“这一协议需要开发两座气田并建设长达4,000公里的管道。该项目将需要大量石油管材(OCTG)和大口径管道(LDP)，这一需求有利于TMK, Severstal和MMK，”
基于协议，俄罗斯计划从2018年开始供应天然气，逐步提高至每年380亿立方米。
穆迪称，“我们预计整体项目投资在2014-19年将超过550亿美元。”(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。
路透巴黎4月25日 - 法国亿万富翁Bernard Arnault将把Christian Dior时尚品牌整合进他的LVMH奢侈品集团，这是其120亿欧元(130亿美元)简化业务计划的一部分，也是其他投资者长期以来要求的重组活动。
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。