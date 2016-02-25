焦点：穆迪将巴西评级下调两个级距至垃圾级 评级展望为负面

路透巴西利亚2月24日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三成为第三家将巴西主权债评级下调至垃圾级的主要评级机构，将巴西评级下调两个级距至Ba2，因巴西数十年来最严重的经济衰退加深。

穆迪表示，巴西评级展望修正为负面，因该国债务比率进一步恶化的前景，以及存在出现更多外部冲击的风险。

标准普尔和惠誉去年就剥夺了巴西投资级评级。标普上周还将巴西评级从垃圾级进一步调降。穆迪将巴西评级调降两个级距后，与标普对巴西的评级持平。

最新的评级调降对巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)造成打击。罗塞夫面临弹劾，她还承担着放松撙节举措和刺激经济增长的压力。

政府称穆迪的决定并未改变巴西削减财政赤字的承诺，巴西去年财政赤字与国内生产总值(GDP)之比超过10%。巴西财政官员也表示，预计此项评级调降不会引发外资出逃。

穆迪分析师Samar Maziad对路透表示，下调两个级距是罕见的决定，但这反映出巴西财政恶化的程度，目前政治僵局更是令财政雪上加霜。

穆迪称，巴西未来两三年财政整固的步伐将会缓慢，经济增长也乏力。并警告称，政府债务/GDP之比在三年内可能会超过80%。

穆迪并称，包括目前试图弹劾罗塞夫总统等在内的政治局面，将使得削减财政赤字及落实经改的努力愈发复杂。

“对我们而言，不确定性不是正面的...而这样的不确定性反映在评级展望，”Maziad说。

评级下调可能导致巴西货币面临进一步贬值压力，并促使投资者撤出巴西。巴西股市.BVSP周三下跌1%，在此同时国际股市走软。

**下调两个级距令人意外**

投资者表示，虽然穆迪下调巴西评级符合普遍预期，但下调两个级距的幅度令人意外。

“我们距离投资级评级更加遥远，这将意味着巴西资产的评级将在更长时间内处于垃圾级，”巴西Mirae Asset Wealth Management运营主管Pablo Stipanicic Spyer说。

分析师称，此次穆迪调降巴西评级对巴西市场的影响可能有限，因在标普和惠誉去年将巴西评级下调至垃圾级后，大多数具有投资限制的基金已经出脱巴西资产。

巴西正在经历至少为1901年以来最严重的经济衰退。

巴西经济去年可能萎缩近4%，而且今年料再次下滑逾3%，创纪录最差的连续两年跌幅。

尽管经济在萎缩，但巴西2015年通胀率飙升至10%以上，创逾10年来最高水平。(完)