专访：穆迪或面临调整英国、中国与南非评级的困难决定--高管

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透伦敦1月5日 - 穆迪今年可能做出调整英国、中国与南非等国评级的重要决定。政治风险与债务水平不断升高，导致面临降级警告的国家数量回升到纪录高点。
欧洲需要应对英国退欧难题和即将到来的诸多选举，中国、南非与巴西在勉力调整经济方向，而特朗普就任总统的最初几个月情形不确定，这些都将令穆迪面临一连串困难的决定。
“主权展望为负面的国家有四分之一，这是2012年(欧元危机高峰)以来的最高比例，”穆迪主权风险部门的董事总经理威尔森(Alastair Wilson)在路透专访中表示。
他表示，眼下的压力并不是特别“强烈”，但现在负面展望的国家数量大幅增加，“我认为(这种情况)在某种程度上更令人担忧。”
观察名单中的主要国家包括英国(评级为Aa1，比AAA低一个级距)和欧元区重量级成员国意大利(Baa2)，以及中国(Aa3)、南非(Baa2)、墨西哥(A3)与巴西(Ba2)。
穆迪将在6月2日和9月22日检视英国评级。届时英国脱欧程序应该已经启动，威尔森称谈判“气氛”应足以助其确定是否剥夺英国的Aa1评级。
“从信用角度看脱欧对英国不利，问题在于不利的程度有多高。只有等谈判真正开始，我们才能在未来几个月或一年时间内开始了解，”他称。
对于评级为Baa2且展望负面的意大利，过去几周为应对银行业问题而采取的措施应当是对评级有利的，但若需要的资金超过已准备出的200亿欧元，可能就不是这样了。
意大利政局的不确定性则是另一个重要风险，包括本月稍后宪法法庭的决定，以及可能进行的新一轮大选。
“如果我们得出结论认为(胜选)的政党或许有能力延续并达成改革，或者至少不会走回头路，那么对信评将是正面的；如果不是，则将是负面的，“威尔森说。
更广义而言，任何显示欧元区分裂风险再度升高的迹象，都将造成高度伤害。
法国总统候选人勒庞周三建议法国弃用欧元，意大利五星运动也有类似的主张，但这类可能性目前仍很小。
“如果一国退出欧元区，对主权评级将极为不利，因此，如果我们认为某些事情可能导致风险上升...对评级将有负面影响，”威尔森说。
**新兴经济体的压力**
中国则是另一个隐忧。中国的评级展望自去年3月以来一直是负面，因国企负债过多且大城市房地产过热，并且今年还将进行每五年一次的领导层换届。
“2017年我们将一直关注(中国的)负面展望，”威尔森说。
他表示中国正面临“三难困境”，也就是维持持续增长和金融及政治稳定，同时改革不均衡的经济。
“负面展望体现不确定性。它反映出对于(中国政府的政策举措)结果可能实际上更偏向支持经济增长与稳定、而非推进改革的担忧，而这种情况并不利于中国，因为它确实需要实施改革。”
巴西也必须推进改革；而其他产油国仍面临风险，尽管原油价格反弹，其中俄罗斯和墨西哥的评级展望均为负面。
“就算油价升至每桶70美元，估计我还是会这么说，那就是石油行业的基本面并未改变，”他说。
对南非的评级决定也很关键。穆迪给予南非的信用评级为Baa2，比标准普尔和惠誉高一个级距。标普与惠誉的评级已是“投资级别”中的最低一档。
“当然可以说(政治)噪音在最近几个月升高了，但从信用角度而言未必有那么严重。”
2017年最大的未知因素或许是，特朗普本月就任美国总统后将带来什么影响。这也是全球面临的重要政治风险。
“我们将观察并试图了解政策方面会发生什么。我们可能会在接下来的几周内了解到，也可能需要几个月的时间，”威尔森说。
谈及美国AAA评级的稳定展望，他说，“(美国)各项制度没有根本性改变，面对的挑战更多地来自政府自身的资产负债表，以及新政府将采取何种措施来遏制社会保障和医疗保健负担的增长。”(完)
(编译/审校 陈宗琦/王丽鑫/李婷仪/徐文焰/张涛/王兴亚)
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