中国监管趋严及流动性收紧将抑制银行表外理财增速--穆迪

路透北京2月13日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一称，中国银行表外业务受到更趋严格的监管以及金融体系流动性的收紧，将降低银行参与监管套利的动机，并抑制影子银行中迅速扩张的银行表外理财增速；同时，信托贷款显着上升。

穆迪在其最新发布的中国银行影子银行季度监测报告中并指出，在去年12月中央经济工作会议定调前，中国央行货币政策立场已悄然发生变化，银行间市场资金利率、同业存单利率以及理财产品收益率与一年期存款利差等多个市场指标均表明流动性状况正在收紧。

“当前流动性正在收紧，银行表外业务受到更趋严格的监管，我们预计这两个因素将抑制银行参与监管套利的动机，并逐渐抑制这个影子银行活动中快速增长的组成部分（银行表外理财对接资产）。”穆迪称。

此外，中国信贷的组成正发生重要变化，去年四季度，信托贷款增长率出现2014年中以来的第一次显着升幅。

“信托贷款上升的原因可能是由于中国对理财产品对接资产的监管更加严格，另一个原因是部分借款人在国内债券市场的融资环境趋紧。”新闻稿称。

数据并显示，2016年第三季度，以绝对值计算信托资产对房地产业的配置比例出现净增长，是前两个季度总增长的两倍以上。这可能反映出该行业中部分借款人的融资环境趋紧，并越来越多地诉诸于影子银行融资。

“由于房地产、地方政府融资平台和产能过剩行业等部门的融资需求持续，影子银行借款人的需求对利率上调的弹性会相对较低。”穆迪称。

穆迪并强调，中小规模银行与影子银行体系的相互关联性最大，此类银行积极投资于影子银行产品 (包括其他银行的理财产品) 和非银行金融机构的信托和资管计划。

据穆迪此前测算，2016年上半年中国影子银行总量同比增长19%至58万亿元人民币，规模相当于GDP的80%以上。（完）