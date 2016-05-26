新闻稿：中国政府有规避金融危机的政策工具 但中期内信用质量可能受损－穆迪

(以下新闻稿由穆迪提供)

香港、2016年5月26日—中文新闻稿为英文的翻译件。如有出入，以英文

稿为准。

穆迪投资者服务公司表示，尽管中国 (Aa3/负面) 面临与全球金融危机相关的诸多压力，中国政府的政策工具可防止短期内爆发金融危机。中国政府的主导地位缓冲了金融危机爆发的风险。其他国家引发金融危机的因素包括债务迅速积聚、资产价格大幅膨胀 (尤其是房地产) 以及金融业未受管制领域大幅扩张。

但是，即使不出现系统性危机，债务迅速增加造成的严重失衡可能也会逐渐损害信用质量。

穆迪董事总经理/亚太区首席信用总监 Michael Taylor 称：“中国依赖于国内资金和政府支持的金融体系以及广泛的政策工具成为短期内缓冲系统性风险的强有力因素。”

穆迪表示，这些政策工具以及政府运用这些工具的意愿显着降低了信贷供应大幅缩减或金融中介全面中断的风险，这些风险通常与系统性金融危机相关。

然而，金融自由化(尤其是资本项目开放)可能会削弱政府管理系统性风险的能力。

在中国，大量存款的持续外流将给银行体系的流动性带来挑战，削弱政府采取宽松货币政策防止出现广泛违约的能力，并将提高货币大幅贬值的可能性。

“政府已认识到金融自由化迅速推进的潜在风险，因此我们预计其将采取审慎立场，并将在更长时间内继续更严格地实施现有的资本管制措施。”

Michael Taylor 补充道。

穆迪在报告中表示， 即使金融自由化进程中止，系统性危机得以避免，中国可能仍会面临一些负面后果。

例如，资本项目的封闭会抑制部分市场定价机制，导致风险错误定价以及资本配置不当。此外，中国债务水平的攀升将导致银行业持续面临高昂的未确认损失、削减过剩产能和调整经济结构过程推迟以及次优增长期持续。