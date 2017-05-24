中国财政部称穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法

路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。

刊登在财政部网站的新闻稿称，中国政府债务规模增长势头已得到有效控制，2016年政府债务负债率与上年相比变化不大；今后，随着中国供给侧结构性改革的不断推进，政府举债受到严格控制，政府债务规模将保持合理增长。

“加上中国GDP有望继续保持中高速增长，也将为地方政府债务风险防控提供根本支撑，2018-2020年中国政府债务风险指标与2016年相比不会发生大的变化。”财政部称。

国际评级机构穆迪此前宣布下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。穆迪主权风险部高级副总裁Marie Diron随后并表示，穆迪没有重新考虑中国评等的具体时间表。

针对穆迪认为，除了政府直接债务，地方政府融资平台、国有企业等债务水平持续增长会增加政府或有债务的看法，中国财政部指出，穆迪这一观点说明一些国际机构对中国法律制度规定缺乏必要的了解。

“穆迪所谓的地方政府融资平台、国有企业等债务水平持续增长会增加政府或有债务的说法，是根本不成立的。”财政部称。

财政部并解释称，根据中国的法律制度规定，目前中国政府债务范围依法是指中央国债、地方政府债券以及清理甄别认定截至2014年末的非政府债券形式存量政府债务，除此以外中国不存在其他任何政府直接债务。

除发行地方政府债券外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。而地方政府或有债务，依法是指地方政府为使用外国政府或国际经济组织贷款进行转贷的担保债务，除此以外不存在任何其他或有债务。

另外，不论是中央国有企业、还是地方国有企业（包括融资平台公司），其举借的债务依法均不属于政府债务，应由国有企业负责偿还，地方政府不承担偿还责任；地方政府作为出资人，在出资范围内对国有企业承担责任。

截至2016年末，中国地方政府债务余额15.32万亿元，地方政府债务率（债务余额/综合财力）为80.5%。加上纳入预算管理的中央国债余额12.01万亿元，两项合计，中国政府债务27.33万亿元。

按照国家统计局公布的GDP初步核算数74.41万亿元计算，2016年中国政府债务的负债率（债务余额/GDP）为36.7%，低于欧盟60%的警戒线，也低于主要市场经济国家和新兴市场国家水平，风险总体可控。 （完）

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