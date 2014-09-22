新闻稿：穆迪推出中国影子银行季度监测报告

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
(以下穆迪提供的中文新闻稿为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。)
香港，2014年9月22日—穆迪投资者服务公司已推出首份中国影子银行季度监测报告，该监测报告利用公开数据对影子银行这一中国金融体系重要组成部分的趋势与发展进行简要分析。穆迪注意到近期中国在数据公开方面有所进步，这令整个体系的透明度有所提升，并使我们能够在某种程度上对相关风险进行更为切实的评估。
该穆迪报告注意到由于信贷规模迅速扩大且存在过度集中问题，市场仍存在重大风险。
穆迪董事总经理/亚太区首席信用总监Michael Taylor表示：“尽管政府努力控制信贷增长，该最新报告指出中国大陆的影子银行活动继续以高于名义GDP的增速快速增长，这表明中国经济的相关杠杆率仍呈上升趋势。”
在向亚洲及亚洲以外投资者介绍该监测报告之际，Michael Taylor作出了上述评论。
Michael Taylor称：“据我们测算，中国影子银行的资产规模2013年底高达人民币37.7万亿元，约相当于中国GDP的66%，而2012年底该比例为52%。”
“尽管2014年相关比较数据尚未掌握，近几个季度的数据显示随着传统银行贷款增长加速，与影子银行相关的信贷增长已开始企稳。”
Michael Taylor补充道。该报告特别指出信托产品和理财产品现已成为影子银行体系负债水平增长的主要引擎。由于理财产品通常期限较短 (80%的理财产品期限短于6个月) ，但其所对应的资产通常期限要长得多 (如房地产) ，因此更为脆弱。
该报告进一步指出来自房地产行业敞口的风险呈上升趋势，房地产和基建业当前在中国影子银行体系全部信托贷款敞口的占比高达三分之一。
同时，2014年出现的信托产品延期偿付及最后一刻的紧急救助已让违约风险被市场所关注。穆迪预计信托业将进一步承压，但近期而言风险蔓延的可能性不大。
在此情形之下，流动性风险、期限错配与再融资压力均呈上升趋势。
客户可通过以下链接浏览上述报告：
here (完)
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