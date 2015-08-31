穆迪调降2016年全球经济成长预估 中美均遭下调

路透伦敦8月28日 - 债信评等机构穆迪周五下调了2016年全球经济成长预估，中国和美国均被下调，俄罗斯和巴西料维持衰退。

这距穆迪上次发表预估仅有10天，此举令人感到意外。穆迪预计全球20大经济体的平均成长率为2.8%，前次预计为3%。

该评级机构称，此次调降增长预估是受上次预估公布以来获得的最新信息的影响。

中国、日本和韩国经济成长率预估均遭下调，部分是因为预计出口将更加低迷。新兴市场土耳其和南非的经济成长预估亦遭调降。

“(中国)的政策刺激措施要较我们的预期更大和更广。这暗示潜在的经济环境要弱于我们此前的看法。”报告称。

“因美元走强带来的负面影响看来更甚于我们之前的设想，故已略微下修对美国2016年经济增长预估，”穆迪称将增长预估从2.8%调降至2.6%。

尽管希腊近期局势动荡，但穆迪还维持对欧元区增长预估不变，今明两年的经济增长率料分别为1%和2%。

穆迪称，巴西经济产出2016年料将萎缩1%，俄罗斯料萎缩1.5%。

“过去18个月来，很多全球交易的大宗商品价格大幅下跌。大宗商品的主要消费国--中国经济的放缓将续令价格承压。”穆迪说道。(完)

(编译 于春红/孙茉莉; 审校 许娜/张若琪)

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