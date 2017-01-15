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国际财经 | 2017年 1月 15日 星期日 18:26 BJT

穆迪向美国当局支付8.64亿美元 和解次贷危机前评级问题

路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)(MCO.N)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。

司法部在声明中称，该机构与司法部、21个州以及哥伦比亚特区达成协议，和解有关穆迪促成大萧条以来最严重金融危机的指控。

“在大衰退之前那段时期，穆迪没有遵守自己的信贷评级标准，未实现透明度的承诺，”司法部首席副助理部长Bill Baer称。

标普全球(SPGI.N)旗下的标准普尔2015年也达成类似和解协议，支付13.75亿美元。标普是全球最大的评级机构，穆迪紧随其后。

穆迪称，将向司法部支付4.375亿美元罚金，余下4.263亿美元将支付给各州及华盛顿特区。

穆迪还同意未来采取旨在确保信贷评级公正的措施，包括让进行分析工作的员工与商业相关决定隔离。

穆迪执行长必须保证至少五年内遵守这些举措。

穆迪称，协议中的部分合规举措已经实施。

穆迪股价周五收报96.96美元。10月21日穆迪披露司法部通知计划针对评级问题提起诉讼，穆迪股价跌逾5%。(完)

(编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)

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