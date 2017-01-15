穆迪向美国当局支付8.64亿美元 和解次贷危机前评级问题

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)(MCO.N)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
司法部在声明中称，该机构与司法部、21个州以及哥伦比亚特区达成协议，和解有关穆迪促成大萧条以来最严重金融危机的指控。
“在大衰退之前那段时期，穆迪没有遵守自己的信贷评级标准，未实现透明度的承诺，”司法部首席副助理部长Bill Baer称。
标普全球(SPGI.N)旗下的标准普尔2015年也达成类似和解协议，支付13.75亿美元。标普是全球最大的评级机构，穆迪紧随其后。
穆迪称，将向司法部支付4.375亿美元罚金，余下4.263亿美元将支付给各州及华盛顿特区。
穆迪还同意未来采取旨在确保信贷评级公正的措施，包括让进行分析工作的员工与商业相关决定隔离。
穆迪执行长必须保证至少五年内遵守这些举措。
穆迪称，协议中的部分合规举措已经实施。
穆迪股价周五收报96.96美元。10月21日穆迪披露司法部通知计划针对评级问题提起诉讼，穆迪股价跌逾5%。(完)
(编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。