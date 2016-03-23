穆迪称英国预算案显示财政整顿速度放缓 恐不利评级

路透伦敦3月22日 - 评级机构穆迪周二表示，英国上周公布的预算中财政整顿明显放缓，将令该国信用评级承压。

穆迪表示，预算案“明显下修”未来几年经济成长展望，同时上修赤字预估，是两大不利因素。穆迪给予英国低于AAA一个级距的评等，展望为稳定。

“因此，与政府之前的目标相较，目前的财政整顿速度明显放缓，英国公共财政将在更长一段时间内持续走软，”穆迪在报告中表示。

“鉴于英国仍是欧盟国家中预算赤字最大的国家之一，这对信用评级不利。”

赤字压力可能进一步加剧。

英国首相卡梅伦与财政大臣奥斯本已经不得不放弃预算案中诸如删减残障补助等社会福利支出中敏感部分的计划。穆迪表示，报告并未将这部分纳入。

外界广泛批评英国政府这些计划不公，英国就业及退休保障大臣施志安也辞职以示抗议。

这为英国将于6月23日进行欧盟去留公投的结果带来更多不确定性。(完)