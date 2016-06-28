穆迪调降英国银行体系展望至负面 12家银行遭降评

路透6月28日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周二将英国银行体系的展望从稳定下调至负面，并调降一些英国寿险业者和银行的展望，称因受到英国公投脱欧的影响。

穆迪表示，“我们预期经济增长下滑以及英国与欧盟未来贸易关系的不确定性升高，将导致信贷需求下滑、信贷损失升高，以及英国金融机构的趸售(批发)融资条件更加不稳。”

穆迪调降一些英国寿险业者的展望，因英国退欧后的不确定性将造成市场震荡，进而令寿险业者的市值承压。

英国英杰华集团(Aviva)(AV.L)、标准人寿(SL.L)、英国保诚集团，以及Legal & General Group plc (LGEN.L)等寿险业者遭到降评。

穆迪还调降了12家英国银行和建筑协会的展望，因预期公投后的获利能力料将减弱。

巴克莱(BARC.L)、莱斯银行(LLOY.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)以及Santander UK Plc(SANS_p.L)等银行业者遭到穆迪调降评等。(完)