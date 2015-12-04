穆迪称英国退出欧盟将损及经济 所带来的好处并不确定

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦12月3日 - 穆迪周四称，英国退出欧盟将损害贸易和投资，进而伤及经济，其债信评级可能面临被调降的风险。
穆迪表示，若英国公投决定退出欧盟后，不得不与前欧盟伙伴国协商贸易协定，将面临长时间的不确定性。
穆迪并质疑英国退出欧盟所带来的一些好处，称免除欧盟预算支出仅仅约当于英国每年经济产出的0.6%。
此外穆迪认为，德国对中国和其他新兴市场出口取得的成功显示出，留在欧盟并不会阻碍与非欧盟国家的贸易。穆迪高级副总裁Kathrin Muehlbronner称，“鉴于英国与欧盟的紧密关系，且欧盟是该国最大的单一贸易伙伴和外国直接投资来源，退欧将对英国的贸易和投资有负面影响。”
穆迪表示，若英国公投支持退出欧盟，该国Aa1评等的展望将被调降至负面。
民调显示，支持留在欧盟的英国人占多数，但支持率近几个月降低，因对欧盟应对移民危机的担忧加剧。 (完)
(翻译 张荻；审校 龚芳)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。