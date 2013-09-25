美国债务协商陷入僵局及政府关门都不会影响其评级--穆迪

路透9月24日 - 穆迪美国主权债信分析师Steven Hess周二表示，美国债务上限之争可能陷入僵局，美国政府或关门，这些都不太可能影响对美国的主权债信评级，因为这些都是短期事件。

“目前我们不认为这些短期事件会导致评级下调，”该分析师表示。

“评级更多的是看债务长期展望，而非我们所认为的短期事件，”Hess补充道。

穆迪周二在一份报告中称，预计债务上限会提高，政府将可避免关门。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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