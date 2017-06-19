（重发）穆迪调降澳洲12家主要银行的评级 因房屋领域风险较高

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
（重发以补上标题漏字）
路透悉尼6月19日 - 穆迪周一调降了澳洲12家主要银行的评级，以反映家庭部门的较高风险，其中包括该国的四家最大银行。
据评级机构穆迪，这种风险正在提高银行信贷状况受到负面冲击的敏感性。
穆迪表示，澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)、澳洲联邦银行(CBA) (CBA.AX)、澳洲国民银行(NAB) (NAB.AX)和澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) (WBC.AX)的评级从Aa2降至Aa3。
澳洲政府最近几个月一直在努力给火热的地产市场降温，担心房市投机活动可能最终损害消费者、银行和整体经济。悉尼与墨尔本房价自2009年以来已经上涨了一倍以上。(完)
(编译 张涛; 审校 李春喜)
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路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。