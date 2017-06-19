（重发）穆迪调降澳洲12家主要银行的评级 因房屋领域风险较高

路透悉尼6月19日 - 穆迪周一调降了澳洲12家主要银行的评级，以反映家庭部门的较高风险，其中包括该国的四家最大银行。

穆迪表示，澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)、澳洲联邦银行(CBA) (CBA.AX)、澳洲国民银行(NAB) (NAB.AX)和澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) (WBC.AX)的评级从Aa2降至Aa3。

澳洲政府最近几个月一直在努力给火热的地产市场降温，担心房市投机活动可能最终损害消费者、银行和整体经济。悉尼与墨尔本房价自2009年以来已经上涨了一倍以上。(完)