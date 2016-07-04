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国际财经 | 2016年 7月 4日 星期一 10:17 BJT

穆迪称澳洲AAA评级目前不受政治不确定性影响

路透悉尼7月4日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一表示，澳洲短期的政治不确定性对该国“AAA”信用评级影响有限。

该评级机构在上周六大选后发布了这则公告。在此次大选中，计票数量过半之后仍未产生明确胜出者。

大选结果要等几天后才会出炉，澳洲或将经历较长一段时间的政治和经济不稳定期。

穆迪表示，预计新政府组建之后，财政整顿仍将是一项关键政策目标。

“展望未来，澳洲信用状况趋势将取决于财政目标是否真的得以实施，外部金融条件是否依然有利，以及房地产市场将如何影响国内增长和金融状况，”穆迪高级副总裁Marie Diron表示。(完)

(编译 王颖；审校 李春喜)

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