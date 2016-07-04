穆迪称澳洲AAA评级目前不受政治不确定性影响

韩国希望延长中韩货币互换协议--企划财政部次官
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透悉尼7月4日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一表示，澳洲短期的政治不确定性对该国“AAA”信用评级影响有限。
该评级机构在上周六大选后发布了这则公告。在此次大选中，计票数量过半之后仍未产生明确胜出者。
大选结果要等几天后才会出炉，澳洲或将经历较长一段时间的政治和经济不稳定期。
穆迪表示，预计新政府组建之后，财政整顿仍将是一项关键政策目标。
“展望未来，澳洲信用状况趋势将取决于财政目标是否真的得以实施，外部金融条件是否依然有利，以及房地产市场将如何影响国内增长和金融状况，”穆迪高级副总裁Marie Diron表示。(完)
(编译 王颖；审校 李春喜)
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。