穆迪称没有重估中国评级的具体时间表

路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。

她对路透表示，中国金融系统面临的风险“大致平衡”。此前穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。

她表示，如果中国杠杆率上升速度快于预期，引发金融行业紧张，则评级将面临负面压力。

她还说，如果去杠杆化改革的效果比预期更好，则将给评级带来正面支持。

在政策方面，穆迪将观察有关国企改革、去除过剩产能、企业混合所有制以及紧缩影子银行领域这些方面的政策措施如何进展。(完)