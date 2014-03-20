穆迪称碧桂园CFO辞职为不利信用因素 暂未影响评级

路透香港3月20日 -评级公司穆迪（Moody's）周四表示，中国房地产开发商碧桂园(2007.HK)首席财务官（CFO）辞职，为一不利于信用的因素，但对评级暂无影响。

碧桂园上日发布公告称，其首席财务官伍绮琴因私人理由辞任，并于4月30日起生效。在中国房地产甫传信用疑虑之际，该消息一度令股价大跌逾10%。

碧桂园今日收高10.18%至3.13港元。

穆迪指出，在公司业务快速增长之际，更换首席财务官对其有着负面影响。此外，公司可能买回股份，也将降低其现金部位和流动性。

不过，“这些发展不会立即影响其目前的Ba2评级，展望维持稳定。”穆迪说。

穆迪指出，若碧桂园首席财务官空缺超过六个月没有补上，将影响该公司执行财务策略及作出计划的能力，其评级及展望也会承压。

碧桂园在投资者电话会中曾提及可能买回股份，穆迪认为，此举将降低其流动性，但以其目前现金部位尚多，对评级无立即影响。

最近浙江小型地产商兴润置业出现资金链断裂事件，引发市场对中国房企信用情况的忧虑，相对房企的海外债券价格亦疲弱。

不过，中国证监会批准天保基建(000965.SZ)和中茵股份(600745.SS)两家房企定向增发融资，因调控而暂停数年的上市房企股权融资正式开闸，将有助于房企拓宽规范的融资渠道，降低融资成本，实现更为良性的发展。（完）

(记者 李珊珊; 审校 黄凯)

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