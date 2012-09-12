穆迪称澳洲AAA评级未受直接威胁

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透悉尼9月12日电---评级机构穆迪称,预计澳洲的AAA评级未受到直接威胁,尽管商品价格大跌已促使部分矿商中止投资计划并削减产出.
澳洲两大出口产品--铁矿石和煤炭的价格近来数周大幅挫跌,不禁令人担心,若跌势持续,会给澳洲贸易条件和税收带来何种影响.
"我们对澳洲的AAA评级非常放心,因为和其他AAA国家相比,澳洲的负债水平非常低,"穆迪高级副总裁Steven Hess周三接受路透电话采访时说.
澳洲是穆迪评级体系下硕果仅存的享有最高评级和稳定展望的10个国家之一.
让很多西方国家心生羡慕的是,澳洲2012/13年度净债务与国内生产总值(GDP)之比料为9.2%,比例较日本或欧洲低许多.
Hess称,在政府负债较低的条件下,由中国放缓、商品价格下跌以及欧美不确定性引发的风险可控.
近期商品价格下挫将影响到国民收入和贸易条件,还可能影响政府财政,却不会触发任何实质性危机.
"我们预计评级不会受到任何直接威胁,"他说,并预计联邦政府财政将获得改善.(完)
--编译 艾茂林;审校 王冠中
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