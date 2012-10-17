穆迪将西班牙主权评级维持在Baa3投资级别

路透纽约10月16日电---西班牙政府周二躲过一劫,美国穆迪投资服务公司(Moody's)确认了该国债信评级的投资级别,舒缓了外界对该国评级可能被降至垃圾级的广泛担忧.

穆迪维持西班牙主权评级在Baa3不变,但展望为负面,这样其对该国的评级和展望与同业标普相一致.标普对西班牙的评级为BBB-.惠誉对西班牙的评级高出一个级距,为BBB,但展望亦为负面.

"穆迪认为,在欧元区和欧洲央行(ECB)的支持,以及西班牙政府自身努力的共同作用下,西班牙应可以在资本市场以合理的利率融资,而且为在未来几年稳定公共债务赢得所需时间,"穆迪在声明中称.

近几周有迹象显示,西班牙正接近正式向欧盟(EU)申援,这可能会促使欧洲央行买入该国债券.

数位官员告诉路透称,本月初以来,西班牙就做好了向欧元区求援的准备,最可能采行的救助方法是给予其大约500亿欧元(647亿美元)预防性信贷额度.

穆迪称,"具体来说,我们认为,西班牙政府可能将向欧洲稳定机制(ESM)申请使用'增强条件信用额度(ECCL)',来作为欧洲央行激活与西班牙公债相关的直接货币交易(OMT)计划的先决条件."

穆迪认为,欧洲央行愿意通过购买债券来降低西班牙公债收益率的波动,会使西班牙被债市拒之门外的可能性下降,至少在可以预见的未来是这样.

穆迪的决定公布前,西班牙10年期公债收益率(殖利率)周二小升至5.792%,稳稳处於近来波动区间内.分析师预计,只要围绕西班牙何时申请金援的不确定性持续不散,10年期公债收益率就将继续区间波动.

穆迪公布决定後,欧元/美元在交投清淡中跳涨,涨幅大约为0.30%,报1.3092美元,为9月中旬以来最高.

在纽约交易时段,欧元/美元本已升至一周高位,因有媒体报导称,德国对给予西班牙预防性信贷额度持开放态度,而且有初步迹象显示,人们对德国经济的信心有所改善.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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