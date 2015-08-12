穆迪调降巴西信用评级 但称投资级地位目前尚且安全

路透圣保罗8月11日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周二将巴西的信用评级调降至接近垃圾级别，但表示该国的投资级地位目前尚且安全，这给投资者和罗塞夫(Dilma Rousseff)领导下的巴西政府提供了一丝喘息之机。

两周前，标准普尔警告称，若一系列腐败调查进一步打击经济增长，巴西可能会在接下来的一年失去其投资级地位。

相比之下，穆迪认为这个拉美最大的经济体有能力在本届总统罗塞夫的下半任期中，实现经济增长及改善财政表现。

“穆迪虽预估2015与2016年巴西经济环境仍将疲弱，政治面依旧相对不稳，但穆迪目前仍不预期巴西债务数据会严重恶化至威胁到巴西投资级别的评级，”穆迪在声明中表示。

穆迪将巴西评级由Baa2调降至Baa3，为投资级别中的最低一级。穆迪称巴西新评级展望稳定，这意味着未来12-18个月不太可能调整。

穆迪分析师Mauro Leos接受电访时表示，巴西要有2%的经济成长率以及基本预算盈余能达到相当于国内生产总值(GDP)的2%，负债比率才能企稳。(完)

(编译 王洋/陈宗琦；审校 李婷仪)

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