穆迪调降巴西信用评级 但称投资级地位目前尚且安全

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透圣保罗8月11日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周二将巴西的信用评级调降至接近垃圾级别，但表示该国的投资级地位目前尚且安全，这给投资者和罗塞夫(Dilma Rousseff)领导下的巴西政府提供了一丝喘息之机。
两周前，标准普尔警告称，若一系列腐败调查进一步打击经济增长，巴西可能会在接下来的一年失去其投资级地位。
相比之下，穆迪认为这个拉美最大的经济体有能力在本届总统罗塞夫的下半任期中，实现经济增长及改善财政表现。
“穆迪虽预估2015与2016年巴西经济环境仍将疲弱，政治面依旧相对不稳，但穆迪目前仍不预期巴西债务数据会严重恶化至威胁到巴西投资级别的评级，”穆迪在声明中表示。
穆迪将巴西评级由Baa2调降至Baa3，为投资级别中的最低一级。穆迪称巴西新评级展望稳定，这意味着未来12-18个月不太可能调整。
穆迪分析师Mauro Leos接受电访时表示，巴西要有2%的经济成长率以及基本预算盈余能达到相当于国内生产总值(GDP)的2%，负债比率才能企稳。(完)
(编译 王洋/陈宗琦；审校 李婷仪)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。