穆迪担心巴西疲弱的经济表现将延续至2014年

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透里约热内卢7月4日 - 债信评级机构穆迪分析师Mauro Leos周四表示，巴西经济的疲弱表现可能将延续至2014年，损及投资者和消费者信心，最终导致该国本已紧张的就业市场受创。
Leos称，经济表现疲弱时间延长将令人质疑巴西经济成长潜力，以及削减债务比例的能力，他并补充称，穆迪将在今年底前决定是否取消巴西正面的评级展望。
穆迪、标准普尔和惠誉目前均给予巴西倒数第二的投资评级，穆迪是唯一一家给予该国正面评级展望的机构。标准普尔上月将巴西评级展望下修至负面，指称未来两年有三分之一的机率下调评级。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
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路透新加坡/纽约1月24日 - 一位知情人士周二表示，东燃通用石油已从BP买入一艘美国重酸性原油，这是首次有这类的原油进入日本，因石油输出国组织(OPEC)的减产推高了中东地区竞争性原油的价格。
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。