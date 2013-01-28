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债券 | 2013年 1月 29日 星期二 07:48 BJT

加拿大金融: 六家金融机构遭穆迪降评,因消费者负债及房价攀升

路透1月28日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)下调加拿大六家金融机构评级,包括此前评级为"Aaa"的多伦多道明银行,因对消费者负债攀升及房价高企感到忧虑.

此前唯一一家仍享有穆迪最高评级的公开交易银行--多伦多道明银行此番也被降评,其他被降评的银行还有丰业银行 、加拿大帝国商业银行(CIBC) 、满地可银行(Bank of Montreal) 、National Bank of Canada 和加拿大最大的信用联盟协会Caisse Central Desjardins,穆迪周一称.

10月穆迪将这些银行置于信用观察名单后,市场对调降评级已有广泛预期,此番均下调一个级距.

调降评级一般会增加受影响金融机构的借款成本.

不过,投资者似乎不为所动,周一上述机构中的五家上市公司股价均上涨.

加拿大主要银行中唯一未遭降评的是加拿大皇家银行.不过去年6月该行已遭穆迪调降两个级距.(完) (编译 石冠兰; 审校 程琳)
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