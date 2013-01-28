加拿大金融: 六家金融机构遭穆迪降评,因消费者负债及房价攀升

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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路透1月28日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)下调加拿大六家金融机构评级,包括此前评级为"Aaa"的多伦多道明银行,因对消费者负债攀升及房价高企感到忧虑.
此前唯一一家仍享有穆迪最高评级的公开交易银行--多伦多道明银行此番也被降评,其他被降评的银行还有丰业银行 、加拿大帝国商业银行(CIBC) 、满地可银行(Bank of Montreal) 、National Bank of Canada 和加拿大最大的信用联盟协会Caisse Central Desjardins,穆迪周一称.
10月穆迪将这些银行置于信用观察名单后,市场对调降评级已有广泛预期,此番均下调一个级距.
调降评级一般会增加受影响金融机构的借款成本.
不过,投资者似乎不为所动,周一上述机构中的五家上市公司股价均上涨.
加拿大主要银行中唯一未遭降评的是加拿大皇家银行.不过去年6月该行已遭穆迪调降两个级距.(完) (编译 石冠兰; 审校 程琳)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）