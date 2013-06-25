穆迪预计中国房地产开发商未来3-6个月将持续购地

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透香港6月25日 - 评级机构穆迪投资周二发表报告预期，该行给予评级的中国房地产商于未来三至六个月将继续活跃于土地收购，补充土地储备以支持它们的长期增长计划。
该行表示，多家大型全国性房地产商如中国海外(0688.HK)、万科(000002.SZ)和保利地产(600048.SS)，以及些区域性的地产商如越秀地产(0123.HK)、佳兆业(1638.HK)和旭辉控股(0884.HK)等公司，于过去两个月均有购地。
“虽然这些房地产商的资金情况仍然足够，但大规模的收购将会增加它们执行上的风险。”穆迪副总裁兼高级分析师曾启贤称。
穆迪指出，虽然中国房地产市场于5月持续增长，但增速较4月有所减缓，主要因为中央的调控措施，以及去年同期的比较基数较高。
“我们预期未来数月的房地产按年销售增长将会继续减慢。”曾启贤说。
穆迪预期，由于过去数月房地产价格强劲增长，预计中央政府将会维持对房地产板块从紧调控，但相信再出台更凌厉的措施机会不大，因包括北京、广州在内的六个主要城市于5月份的楼价升幅，已由3月的2-3%减慢至1-2%。
此外，报告指获评级的房地产的信贷情况于未来12月个月应大致保持稳定。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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