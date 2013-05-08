穆迪预计中国房地产销售增长将放缓

路透香港5月8日 - 穆迪投资者服务公司周三发表报告称，中国房地产市场展望依然稳定，但销售增长将会放缓；但预期专注于大众市场产品的开发商将能实现最高的销售水平，包括中国海外(0688.HK)、万科(000002.SZ)、龙湖地产(0960.HK)、碧桂园(2007.HK)和世茂房地产(0813.HK)等。

“穆迪的稳定展望反映了我们预计未来12个月住房房地产销售值同比增长约10%，与2012年的平均增长率一致，但低于2013年1月到3月的高水准。”穆迪副总裁曾启贤称。

该行认为，城镇化和首次购房按揭贷款政策趋向宽松等因素会继续支持房地产需求和销售量，而2月份中央政府为进一步抑制投资、投机性住房需求而出台的更严厉调控措施将减缓房价上涨。

穆迪的报告称，豪宅库存量较大的开发商的销售增长会较弱，因为他们是这次调控政策的主要对象。这些开发商包括仁恒置地(YNLG.SI)、众安房产(0672.HK)和盛高置地(0337.HK)，穆迪指他们需要时间和新资金为产品战略重新定位。

在开发商的库存方面，穆迪助理副总裁梁镇邦表示，由于受评开发商继续审慎扩张，预计他们会将其在建库存保持在合理水准，占收入的2-2.5倍左右。多数受评开发商的流动性依然充足，因库存管理改善、持续获得境外债券市场融资管道和销售增长稳定等因素，均有助于他们在展望期维持充足的流动性。

穆迪预期，未来12个月将房地产行业展望转为正面的可能性不大，因为房价存在上涨风险，中央政府不会放松限购。假如政府实施进一步限购措施，穆迪可能会考虑将展望转回负面，并认为进一步限购措施会导致未来六个月房地产销售量同比下跌10%-15%。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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