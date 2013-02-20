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货币新闻 | 2013年 2月 20日 星期三 10:18 BJT

中国评等: 穆迪称中国已避免硬着陆,但未来成长取决于结构性改革

穆迪在一份关于中国的报告中指出,近期数据表明中国经济活动反弹,经济增速应可达到此前预估的7.5-8.5%区间的上半段.

"中国大陆新领导层看来致力于金融领域、财政和结构性改革,而且中国顺利过渡至第五代领导集体执政降低了投资者面临的不确定性,"该机构称.

然而穆迪也提出警告称,不加抑制的非银行信贷增长可能威胁银行体系的稳健并反过来影响经济.(完) (编译 石冠兰; 审校 丁琦/程琳)

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