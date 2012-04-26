穆迪称中国主权评级展望正面 但需改革以维持增长

路透北京4月26日电---美国穆迪投资服务公司周四公布报告称,中国主权评级展望依然正面,受中期成长前景看好,以及政府债务表现强劲支撑.

穆迪在报告中未变动中国Aa3的本币和外币债券评级,但是表示中央政府必须对地方政府财政保持严格的控制,并进行金融体系改革,来确保这个十年剩余时间内经济快速和稳定成长.

穆迪在连同该报告一同发布的声明中称,"经济快速成长,辅之赤字和中央政府债务在低位,为控制地方政府财政或银行体系可能出现的风险赢得足够的财政操作空间."

穆迪称,预计2012年和2013年中国实质经济成长率将放缓至7.5-8.5%的区间,低於过去10年10.3%的高成长率.

路透本月稍早访问的分析师预计,今年中国经济将增长8.4%.在第一季成长减缓後,增速料反弹,到2013年4-6月当季将稳步回升至8.7%.

穆迪还表示,欧元区问题对中国贸易和金融影响为温和至较小.

该报告称,中国较大经济规模提供了稳定性抵制动荡,并抵消了人均收入相对较低相关的制度缺陷.

但其警告称,制度缺陷相比其他多数高评级主权较温和,而且需要采取更多举措来提高透明度.

"可能促使迅速下调多个级距的政治、经济以及金融事件风险很低且可控,并非难以想象,"目的在声明中表示.(完)

--编译 田建华/李爽; 审校 杜明霞/孙茉莉

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