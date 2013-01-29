穆迪称中国房地产商信贷状况改善

路透香港1月29日 - 评级机构穆迪周二称,随着销售增长及流动资金头寸增加,多家该行评级的中国房地产商的信贷状况已有改善.

"获得负面评级展望的企业,由去年底的12家,降至1月25日止的九家.而去年5月,获负面评级展望的公司最多达17家."穆迪副总裁兼高级分析师曾启贤称.

此外,获评级的开发商积极从离岸资本市场筹集资金.截至1月25日止,11家获评级的开发商通过发行优先无抵押票据,两家发行混合资本债券--次级永久资本债券,或发行股份.

"这些集资活动总体上对信贷正面,因为这为开发商的流动性带来支持,令它们的经营业务持续,并改善债务结构,同时令开发商的债务维持于切合它们评级的水平."曾启贤说.

穆迪的中国房地产开发商流动性指数于12月持平于29%,相对10月时的峰值31%有改善.

"我们预期该指数于短期内会温和改善,因不少开发商,包括一些获低评级的企业利用目前市场资金充裕的机会,发行年期较长的美元债券,为本身的短期债务再融资,以及延长其债务年期."曾启贤续说.

据穆迪统计,该行追踪的15家房企中,有14家去年的合同销售收入达到或超出原先目标;并预期2013年首季,内地开发商的销售收入将可维持按年增长的势头,主要因为市场环境改善,和去年同期基数较低.

不过,穆迪不预期内地房价在短至中期会明显上升;在12月44个录得房价上升的城市中,没有一个城市同比涨幅高于5%.(完)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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