穆迪：中国主权及企业评级展望稳定

路透上海12月9日 -穆迪投资者服务公司今日表示，十八届三中全会之后，对于中国经济转型期间的主权，企业和银行的展望，虽然存在各种不利因素，但均为稳定。

该展望是穆迪公司周一在上海举办年度研讨会期间对外发布的，该研讨会将讨论中国经济结构调整及增长放缓情况下的发展新动力.

对未来两年全球宏观经济展望，也是更加稳定，但存在不利风险，例如美国货币刺激计划无序退出，银行的情况或改革不足导致欧元区动荡，以及来自全球资产市场或美国财政僵局的冲击。

穆迪主权风险部高级副总裁TOMByrne表示：”我们对中国（Aa3/稳定）主权评级展望为稳定，并预计其经济仍将保持相对强劲的增长。不过随着固定总资本形成增速放缓，2014年中国经济将以7-8%左右的速度增长。“

在谈到未来是否未来会对中国地方政府进行评级时，穆迪相关人士表示，因为地方政府此前已由财政部代理发行国债，因此穆迪内部对中国地方政府的评级情况已有分析，但并未对外公开发布，未来若中国地方政府境外发行美元债，会相应推出针对地方政府的评级。

另外，针对同业存单(NCD)对中国银行业利润及评级的影响，穆迪相关人士表示，同业存款对银行的利润影响不大，但增加了新的流动性管理工具，是为利好。（完）

(发稿 徐永 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。