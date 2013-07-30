穆迪将葛兰素史克信用评级展望从“稳定”下调为“负面”

路透伦敦7月29日 - 在中国卷入贿赂丑闻的葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)周一遭遇了新的打击，因美国穆迪投资服务公司(Moody's)下调了对这家英国药企的信用评级展望，理由是对其现金流出感到忧虑。

穆迪表示，将该公司长期A1评级展望从稳定下调为负面，这一变化并非出于对中国事态的考虑。分析师认为，葛兰素史克在中国或面临指控及罚款。该公司被控通过旅行社花费多达30亿元人民币(4.89亿美元)用于行贿。

该公司发言人表示，葛兰素史克对评级展望变化表现“放松”，而该变化不会影响其进入资本市场的能力。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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