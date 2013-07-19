穆迪确认美国AAA评级 展望由负面上调至稳定

路透纽约7月18日 - 评级机构穆迪周四将美国主权评级展望从负面上调至稳定，并确认“Aaa”评级，指因美国经济具有韧性。

穆迪表示，调整美国评级展望反映出按照穆迪的标准，美国的联邦政府债务在正轨上。

穆迪在声明中称，美国经济温和成长，“但相比其他几个评级为Aaa的经济体增速更快，面对政府大幅缩减开支，美国经济展现出一定程度的韧性。”

穆迪确认美国评级之际，正值该国的预算前景改善。

本月稍早，白宫将当前年度财政赤字预估削减为7,590亿美元，相当于GDP的4.7%；4月时预估为9,730亿美元。

“我们觉得，即便是在缺乏有关美国政府进一步行动信息的情况下，我们仍已掌握足够多关于美国负债情况的信息来作出结论，”穆迪高级美国主权信用评级分析师Steven Hess表示。

上个月惠誉亦确认了美国AAA主权信用评级，但展望仍为负面。该机构称，美国的债务负担仍然很重，如果该国不进一步减赤，就依然容易受到冲击。

标普对美国的评级为AA+，展望为稳定。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)

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