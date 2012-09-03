穆迪将欧盟AAA级债信评级展望调降至负面

路透悉尼9月4日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)将欧盟的AAA评级展望下调为负面,并警告称,若该机构决定下调德国,法国,英国与荷兰这四大欧盟财政支柱国家的评级,欧盟的评级亦可能随之下调.

此举增大了欧洲央行的压力,要求其在周四政策会议上出台新购债计划的细节,以帮助那些债台高筑的欧元区成员国.

穆迪在7月时将德国,荷兰与卢森堡的评级展望下调至负面,因欧债危机的影响给这些享有最高评级的国家带来威胁.法国和英国的评级展望亦为负面.

"欧盟长期评级展望为负面,是因为那些对欧盟预算贡献最大的AAA级成员国其展望已经被调至负面:德国,法国,英国与荷兰这四个国家共计占到欧盟预算收入的45%左右,"穆迪表示.

穆迪称,欧盟评级对这四个国家的评级变动尤其敏感,意味着若四国评级遭降,欧盟的AAA评级也有可能不保.

同样,穆迪表示,若四个关键国家的AAA评级展望恢复成稳定,欧盟的展望也将重回稳定.

该机构还将欧洲原子能共同体(Euratom)的评级展望调至负面.(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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